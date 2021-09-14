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На Украине заявили о готовности к отопительному сезону

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Энергетическая система Украины готова к отопительному сезону на 90%. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.

«Подготовка к отопительному сезону на сегодняшний день продолжается в соответствии с графиком», — отметил премьер.

Он напомнил, ссылаясь на данные «Нафтогаза», что в подземные хранилища страны закачали более 18 млрд куб. м газа, и этот объем должен увеличиться до 19 млрд куб. м.

При этом отмечается, что в год Украина потребляет порядка 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м приходится на собственную добычу – «Нафтогаз» и частные компании.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина закупает газ по «очень высокой цене». Причиной этому, по его словам, является то, что энергетическая безопасность страны для Киева важнее высоких цен. Витренко также напомнил, что в 2016-2018 годах Украина подходила к холодному времени года с запасами примерно в 16 млрд кубометров.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина переплачивает за российский газ, отказываясь от прямых покупок, то есть страна платит «за транзит «туда-назад» дополнительные деньги». Она призвала начать переговоры с Россией по вопросу прямой закупки, подчеркивая, что в настоящее время газ — тоже политический вопрос.

Украина с 2015 года не осуществляет прямые закупки газа из России и фактически перекупает его у Европы.

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