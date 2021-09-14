Россия резко увеличила поставки газа в Европу

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» существенно выросла на входе в газотранспортную систему ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade.

По сравнению с утром прошлого дня физический поток газа вырос на четверть. В понедельник, 13 сентября по магистрали прокачивалось в среднем 2,7 млн кубометров газа час. Сейчас поток вырос до 3,3 млн кубометров в час.

Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» резко сократились с начала августа. Как отмечает агентство, это было связано с тем, что основной объем газа направлялся на закачку топлива в российские хранилища «Газпрома». Объемы также сократились на фоне аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем. При этом свои обязательства по контрактам компания выполняет. Транзитные мощности у «Газпрома», однако, забронированы до конца сентября, а вот дальше они пока не резервировались.

Между тем цены на газ в Европе бьют рекорды: одной из причин является то, что основной поток СПГ идет в Азию. Также на цены влияют погодные условия, недостаточная заполненность хранилищ и др.

Пытается ли «Газпром» таким образом повлиять на Европу в формировании экспортной стоимости сырья, и что будет с ценами на рынке после запуска «Северного потока — 2» — читайте в материале «Газеты.Ru».