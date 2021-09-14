Экономист рассказал, получится ли предоставить россиянам выходные после прививки

Введение оплачиваемых выходных после прививки от COVID-19 возможно, но это снизит производительность, сообщил «Газете.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако он отметил, что вакцинация необходима, и это может позднее дать позитивный эффект.

По его словам, с точки зрения экономики «возможно все», но другой вопрос, как она на это отреагирует. Трудовые ресурсы и капитал – это основа экономического роста.

«Если вы сокращаете долю труда, то есть долю занятых, у вас падает производительность, у вас, естественно, упадет пропорционально работе за три дня объем созданных товаров и услуг», — сказал Остапкович.

Однако он добавил, что теоретически, с точки зрения гуманизации и интенсификации процесса вакцинации, это может иметь смысл. Одна из важнейших проблем в экономике сейчас – это привить хотя бы 70% людей взрослого населения и в, частности, тех, кто занят в производстве товаров и услуг.

«Если это повлияет действительно на их производительность, здоровье и благополучие, может, и можно пойти на этот шаг», — предположил Георгий Остапкович.

При этом эксперт подчеркнул, что частный бизнес должен решать сам, давать ли выходные, исходя из своих возможностей.

Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19. В организации отметили, что после прививки бывают побочные эффекты. При этом предоставление оплачиваемых отгулов остается в компетенции работодателей. Единственным способом остаться дома является оформленный у врача больничный лист.