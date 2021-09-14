Исследование выявило желаемый размер зарплаты у россиян

Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в размере от 50 до 70 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

«Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тыс. рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тыс. рублей», — выяснили аналитики.

Примерно 16,8% россиян хотят получать ежемесячно от 120 до 150 тыс. рублей, для 11,4% необходимая зарплата для комфортной жизни составляет от 150 до 200 тыс. рублей. Еще 9% считает приемлемой заработной платой более 200 тыс. рублей.

Среди наибольших трат россияне назвали приобретение продуктов питания, оплату жилья и ЖКХ, а также покупку одежды и обуви. Наименее ощутимые для бюджета респондентов являются категории, связанные с тратами на здоровье, путешествия, образование, отдых и культуру. Меньше всего опрошенные тратят на еду вне дома, а также на сигареты и алкоголь.

Исследование проводилось в сентябре. В нем приняли участие пять тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату.