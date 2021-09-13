Сбер создал плейлист к открытию обновленной Фабрики-кухни в Самаре

В СберЗвуке появился плейлист «Как звучит конструктивизм?», разработанный Сбером и самарским филиалом Третьяковской галереи. Собранные композиции помогут посетителям погрузиться в стиль искусства и архитектуры XX века.

Плейлист приурочен к презентации обновленной Фабрики-кухни — филиала Третьяковской галереи в Самаре. Генеральным партнером события выступает Сбер, обеспечивая спонсорскую поддержку. Фабрика-кухня — уникальный объект в форме серпа и молота, шедевр конструктивизма, главное произведение архитектора Екатерины Максимовой.

«Данная музыкальная подборка поможет окунуться в атмосферу конструктивизма и его главного памятника в Самаре — обновленной Фабрики-кухни. В ней собраны яркие образцы музыки разных стилей, которые объединяет уникальное звучание, показывающее мощь человеческой мысли. Плейлист «Как звучит конструктивизм?» даст возможность прочувствовать важнейшие события 20 века, понять желание людей создавать «новый» мир. А если слушать его в обновленной Фабрике-кухни, то восприятие информации будет наиболее полным», — рассказал председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко.

С 13 по 17 сентября в залах будущего музея пройдет серия театральных перформансов «Утопия на ужин», специально созданных к открытию Фабрики. С помощью движения, музыки и арт-объектов они перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь здания. В свою очередь, тематическая музыкальная подборка, представленная в сервисе СберЗвук, погрузит посетителей в «машинный» мир урбанистической цивилизации XX века — в мир, где в архитектуре «правила» геометрия. Послушать плейлист можно по QR-коду, расположенному в периметре Фабрики, а также по ссылке в аудиосервисе СберЗвук.

«Фабрика-кухня завода имени Масленникова была открыта 1 января 1932 года в уникальном здании в форме серпа и молота. Здание было новаторским не только по форме, но и по технологиям: железобетонные перекрытия, ленточное остекление и т.д. В 2018 году было принято решение открыть в Фабрике-кухне филиал Третьяковской галереи в Самаре», — отметил директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.