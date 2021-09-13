В Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем техстандартам

Проект «Северный поток — 2» будет соответствовать всем необходимым условиям и техническим стандартам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора Nord Stream 2 AG.

При этом в компании не стали комментировать процедуру сертификации в качестве независимого оператора.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор Bundesnetzagentur получил документы на сертификацию предприятия «Северный поток – 2» как независимого газотранспортного оператора. По закону на рассмотрение и принятие решения у регулятора есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию.

Речь не идет о запуске газопровода, только о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы Евросоюза. Если на время ввода в эксплуатацию трубопровода сертификата от агентства не будет, это может грозить штрафами.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.