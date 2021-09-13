Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум

Цена на газ в Европе во время торгов в понедельник снова обновила исторический максимум, она превысила $750 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах установилась на отметке в $751,17 за тысячу кубометров, или €61,565 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Ранее сегодня цена газа на европейском рынке превысила $740 за тысячу кубометров.

До этого директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах. По его словам, на стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

В начале августа 2021 года «Газпром» снизил объемы закачки газа в крупнейшие хранилища Европы. Транзит упал в резервуары Австрии, Германии и Нидерландов.