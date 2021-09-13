Названы регионы с самыми высокими шансами получить ипотеку

Больше всего шансов на одобрение ипотеки у жителей Санкт-Петербурга, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В этом регионе в июле было зафиксировано самое высокое среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика: 724 балла (максимум – 850, минимум – 300).

В число лидеров среди топ-30 регионов по количеству ипотечных заемщиков также вошли Москва (723), Ханты-Мансийский автономный округ (719), Тюменская (718) и Ленинградская (717) области.

Ниже всего персональный кредитный рейтинг у заемщиков в Республике Татарстан (698), Челябинской (700), Самарской (704), Саратовской (705) и Кемеровской (705) областях.

В НБКИ также отметили, что в январе-июле 2021 года сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросла выдача ипотеки среди людей в возрасте от 40 до 50 лет. Доля таких граждан выросла на 1,1 процентных пункта (п.п.), достигнув 24,3%.

Доля заемщиков в возрасте от 50 до 60 лет выросла менее значительно — на 0,6 п.п. до 8%, старше 60 лет – на 0,3 п.п. до 1,1%. В самой «молодой» возрастной группе до 30 лет выдача сократилась на 1,2 п.п., до 20,6%.

При этом доля самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте 30-40 лет также сократилась – на 0,8 п.п. до 46%. «Это может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами», — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Ранее финансисты отметили, что называть идеальный возраст для оформления ипотеки некорректно: ситуация зависит от многих фактов. Речь в том числе идет о финансовом положении заемщика, наличии иной недвижимости, карьерном росте и т. д. Эксперты, однако, рекомендуют брать ипотеку до 40-45 лет, поскольку в этот период у большинства жителей России появляются проблемы с доходами и трудоустройством.