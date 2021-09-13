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Цена на газ в Европе снова установила рекорд

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Sergei Chuzavkov/AP

Стоимость газа на европейском рынке вновь обновила рекорд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, впервые в истории цена тысячи кубометров газа в Европе превысила $740.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале понедельничной торговой сессии достигала отметки в $713,1 доллара за тысячу кубометров, к 10.30 мск увеличилась до $730, а к 13.36 выросла до 741,2 доллара за тысячу кубометров.

На прошлой неделе цена газа на европейском рынке также обновила исторический максимум, она превысила рекордные на тот момент $700 за тысячу кубометров.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко спрогнозировал, что цены на газ в Европе снизятся после запуска трубопровода «Северный поток – 2».

В начале августа 2021 года «Газпром» снизил объемы закачки газа в крупнейшие хранилища Европы. Транзит упал в резервуары Австрии, Германии и Нидерландов.

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