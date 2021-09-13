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Акции китайских IT-гигантов пошли вниз из-за новых ограничений властей

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Aly Song/Reuters

Индекс Hang Seng Tech, куда входят крупнейшие китайские и гонконгские технологические компании, упал на 2,3% на торгах после новостей о новых государственных ограничениях. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение произошло на фоне слухов о возможном разделе компании Alipay, заявлениях властей о необходимости компаниям соблюдать трудовые права рабочих и избегать переработок, и недавнем запрете крупным технологическим компаниям блокировать ссылки на своих китайских конкурентов.

В частности, сообщается, что Министерство промышленности и информационных технологий выпустило обращение к руководству Tencent и Alibaba с призывом закончить практику запрета ссылок на ресурсы друг друга, а в случае нечестной конкуренции — обращаться в государственные арбитражные органы.

«Ужесточение регулирования еще не закончилось. Мы полагаем, что рынок и далее будет волатильным, так как компании очень чувствительно воспринимают все новые ограничения», — поделился прогнозом Фан Чок Ван из холдинга HSBC.

Ранее сообщалось, что Верховный суд КНР раскритиковал распространенную практику переработок в корпорациях.

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