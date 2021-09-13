Цена на алюминий достигла максимума за 13 лет

Стоимость алюминия достигла максимального значения за последние 13 лет. В ходе торгов она поднялась выше отметки в $3 тыс.

Контракты с поставкой в ноябре на COMEX выросли на 3,5%, достигнув отметки $3025,75 за тонну. В последний раз алюминий торговался на этом уровне в 2008 году, отмечает РБК.

По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», ключевой драйвер роста – это структурный дефицит, который образовался из-за сильного спроса на фоне недостаточного объема предложения.

«Постпандемийное восстановление совпало с запуском масштабных программ по развитию «зеленой» энергетики, в которой металл очень широко используется», — говорится в сообщении.

Дефицит алюминия может сохраниться в ближайшие годы, считают аналитики. Они связывают это с ограничениями, которые накладывает ESG-повестка (ведение бизнеса с учетом влияния на окружающую среду и общество) на китайское производство.

«Усилия по декарбонизации сдерживают развитие китайских производственных мощностей, использующих для электролиза алюминия угольную генерацию. Это будет поддерживать высокие цены на металл и способствовать более высокой оценке акций производителей», — полагают в «БКС Мир инвестиций».

Ранее цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросла до максимальных значений впервые с мая 2011 года на фоне государственного переворота в Гвинее.