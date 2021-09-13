Названы регионы с самыми большими штрафами за нарушение ПДД

Лидерами по количеству штрафов за нарушение ПДД остаются Москва и Санкт-Петербург, подсчитал банк «Русский стандарт» (исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Средний чек по оплате за семь месяцев (январь-июль) в этих городах составил 857 рублей и 707 рублей соответственно.

Топ-10 других российских городов по числу штрафов:

Казань – средний чек составил 578 рублей;

Екатеринбург – 551 рубль;

Тверь – 383 рубля;

Новосибирск – 523 рубля;

Самара – 541 рубль;

Набережные Челны – 441 рубль;

Ульяновск – 552 рубля;

Ростов-на-Дону – 921 рубль;

Тольятти – 617 рублей;

Краснодар – 528 рублей.

Аналитики банка отметили, что, по их статистике, штрафы за серьезные правонарушения на дорогах занимают небольшую долю в общем количестве оплаченных квитанций ГИБДД. Больше всего серьезных штрафов, превышающих 3 000 рублей, было оплачено в Ростове-на-Дону (3,6%), Краснодаре и Тольятти (у каждого по 2,7%) и Самаре (2,4%). Меньше всего крупных штрафов было оплачено в Твери, Набережных Челнах и Екатеринбурге: на каждый из них пришлось не более 1,5% от общего числа таких штрафов. В Москве доля крупных штрафов составила 7%, а в Санкт-Петербурге – 2,8%.

Для исследования были были проанализированы все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за 7 месяцев 2021 года.