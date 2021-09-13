В Египте откроются два новых туристических города

Два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минтуризма страны Халед аль-Анани.

«Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин», — заявил министр.

Он напомнил, что в Египте кроме курортов много известных туристических, которые принимают путешественников и готовы продолжать это делать. Среди них --Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. По словам аль-Анани, главная цель — предоставить туристам возможность посетить эти города и вызвать желание «приехать не один раз».

Ранее аль-Анани разъяснил, как Египет заботится о туристах и рассказал приятные новости для них.