Глава Минтуризма Египта рассказал, как власти страны заботятся о путешественниках

Египет признает российскую вакцину, она уже зарегистрирована в стране, заявил в интервью «Известиям» заявил глава Минтуризма страны Халед аль-Анани.

«Сейчас российские туристы могут прибыть в нашу страну с сертификатом о вакцинации препаратом, который признан властями РФ, с отрицательным ПЦР-тестом, который сделан за 72 часа до прибытия. Или же они могут сдать экспресс-ПЦР-тест по прибытии в аэропорту за $30», --заявил аль-Анани.

По его словам, власти страны заботятся о безопасности туристов — в частности, недавно завершили кампанию вакцинации всех работников туристической отрасли в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, а также живущих там граждан.

При несоблюдении антиковидных мер следует «жесткое наказание» — объект, где выявляются серьезные нарушения, закрывается, заявил министр.

В ближайшее время стоимость авиабилетов на египетском направлении не изменится, заявил он.

Министр напомнил, что власти Египта снизили стоимость наземного обслуживания для бортов, которые прилетают в наши аэропорты, снизили стоимость топлива для самолетов, которые выполняют рейсы в аэропорты Египта. Эта программа выполняется и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что власти Египта будут оплачивать расходы заболевших коронавирусом туристов