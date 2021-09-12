Глава «Нафтогаза» пожаловался на высокие цены на газ

Украина покупает газ по очень высокой цене, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает «Украина 24».

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ в Украину», — сказал Витренко в ходе форума YES Brainstorming.

При этом он отметил, что в украинских подземных хранилищах газа накоплены достаточные запасы на отопительный сезон — почти 19 млрд кубометров, при том, что в 2016-2018 годах Украина начинала отопительный сезон примерно с 16 млрд кубометров в хранилищах.

«Мы уже превысили план, который нам установило правительство, которое сказало, что должно быть 17 млрд к началу отопительного сезона», — пояснил глава «Нафтогаза».

Накануне депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина переплачивает за российский газ, отказываясь от прямых покупок, то есть страна платит «за транзит «туда-назад» дополнительные деньги». Она призвала начать переговоры с Россией по вопросу прямой закупки, подчеркивая, что в настоящее время газ — тоже политический вопрос.

Украина с 2015 года не осуществляет прямые закупки газа из России и фактически перекупает его у Европы.