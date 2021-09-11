Украина настаивает на письменных гарантиях Запада после введения «Северного потока — 2»

Украина рассчитывает на подписание отдельного документа по гарантиям США, ФРГ и Европы после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming, передает ТАСС.

По его словам, Киев хочет «верить не словам, а конкретным шагам».

Ермак подчеркнул, что ранее введенные Западом санкции в отношении России сработали. А также во время переговоров украинских властей с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени «Ч».

Советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос, в свою очередь, заявил, что США будут делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он сообщил, что 12 сентября отправится в Берлин для обсуждения этой темы.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что США еще могут заблокировать работу «Северного потока — 2».

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».