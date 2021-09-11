В Совфеде рассказали о причинах ошибок при начислении пенсии

В случае ошибки с пенсионными начислениями необходимо в первую очередь обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда для получения ответа, почему сумма рассчитана именно таким образом. Об этом в интервью »Парламентской газете» заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Отказать в разъяснениях сотрудники подразделения не имеют права. В случае, если гражданин не согласен с полученным ответом, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд или в суд, уточнила сенатор.

«Если вы видите, что из трудового стажа выпадает достаточно длительный период, вспомните, почему в этот период не работали. Может быть, это был период ухода за ребенком или за престарелым человеком, может быть, вы состояли на учете в службе занятости или работали в компании, которая не делала запись в трудовую, но выдавала подтверждающие факт работы документы, которые не сохранились», — подчеркнула Бибикова.

Кроме того, по ее словам, большое значение при расчете пенсии имеет зарплата до 2002 года.

«Ведь учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера. Пенсионный фонд выбирает тот вариант, который наиболее выгоден для человека», — подчеркнула Бибикова.

Ранее в Пенсионном фонде России объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии. В ведомстве в качестве примера привели случаи, когда в трудовой книжке отсутствовала печать или была неверно указана должность. По этой причине россиянам рекомендовали заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости подать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения иностранного государства.