В Раде призвали осуществлять прямые закупки российского газа

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина переплачивает за российский газ, отказываясь от прямых покупок, то есть страна платит «за транзит «туда-назад» дополнительные деньги», передает РИА «Новости».

«Мы покупаем газ по реверсу <…>. То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», — уточнила парламентарий.

При этом она призвала начать переговоры с Россией по вопросу прямой закупки газа. Депутат отметила, что в настоящее время газ — это тоже политический вопрос.

Украина с 2015 года не осуществляет прямые закупки газа из России и фактически перекупает его у Европы.

Ранее депутат Верховной рады Украины, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что из-за запуска трубопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнется с ростом тарифов для населения.