Семьям российских военнослужащих назначены новые выплаты

Минтруд РФ назначил новые выплаты супругам военнослужащих, которые проходят службу по контракту в иностранном государстве. Соответствующий приказ министерства вступает в силу 11 сентября, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком.

Как сообщается, их получат российские семьи с ребенком в возрасте до полутора лет. Размер выплаты составит 40% от среднего заработка родителя. Пособие положено матери, отцу или другому человеку, который фактически ухаживает за ребенком.

Также были скорректированы положения о пособиях, выплачиваемых при беременности и родах. С 1 июля разовые выплаты сделали ежемесячными. Их начисляют женщинам, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход в семье ниже регионального прожиточного минимума.

31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Выплаты будут предоставлены в сентябре текущего года.