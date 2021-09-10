Россия больше не нуждается в импорте лосося

Россия полностью обеспечила себя лососем и в импортном больше не нуждается, заявил глава «Росрыболовства» Илья Шестаков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Шестакова, Россия раньше ежегодно закупала 120 тыс. тонн лосося у Норвегии. Но после введения в 2014 году продовольственного эмбарго (в ответ на экономические санкции Запада), российский бизнес вдвое нарастил производство лосося.

В текущем году «Росрыболовство» планируют произвести 330 тыс. тонн лосося. Необходимости в импорте не будет.

«Если в прошлом году мы говорили о 14-процентном росте, то в этом году уже за первое полугодие производство красной рыбы увеличилось на 20%», — сказал Шестаков, выступая в Санкт-Петербурге на IV международном рыбопромышленном форуме.

Ранее «Газета.Ru» сообщала,

что, по данным «Росрыболовства», в этом году в России выловили достаточный объем красной рыбы и цены на нее будут снижаться.