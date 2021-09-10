Профессор РУДН объяснила, как Россия может выиграть в экономической войне США и Китая

Профессор экономического факультета Российского университета дружбы народов Людмила Шкваря рассказала «Газете.Ru», кто выиграет в экономическом противостоянии США и Китая.

«С крайней осторожностью можно предположить, что шансы КНР на мировое лидерство (но не господство) и, соответственно, «экономическую победу» выше именно у этой страны, чем у США», — говорит Шкваря.

В то же время профессор РУДН считает, что «поддержать это лидерство для КНР будет сложнее, чем обрести его». Она не исключает, что такое лидерство может быть «достаточно краткосрочным».

По ее словам, у обеих стран — огромный внешний долг, серьезно обременяющий экономику, много других проблем. Но обе страны прикладывают конкретные и значительные усилия для обеспечения себе лидерских позиций.

Согласно оценке экономиста, победителем в экономической войне США-КНР может стать Россия. «Но только при исключительно грамотной экономической политике — внешней и внутренней», — заключает Шкваря.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об опасности перехода экономической конкуренции Китая и США в стадию конфликта.