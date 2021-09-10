Оператору «Северного потока – 2» пригрозили наказанием за начало поставок газа

Компания Nord Stream 2 AG, отвечающая за строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», может быть наказана, если газопровод запустят до ее сертификации в качестве независимого оператора. Об этом заявили РИА «Новости» в Федеральном сетевом агентстве (BNA) Германии.

Сейчас в агентстве рассматривают соответствующую заявку от предприятия. Nord Stream 2 AG хочет пройти сертификацию как независимый оператор, чтобы не нарушать правила третьего энергопакета ЕС: ту часть, где указано требование о разделении организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу. Сколько займет это рассмотрение, отметили в ведомстве, «предсказать невозможно».

«Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение», — заявили в агентстве.

Некоторые эксперты прогнозируют, что «Северный поток — 2» может быть запущен в работу до конца текущего года. Cтарший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечал, что пока проект не работает на полную мощность из-за ограничений, связанных с европейской газовой директивой. Однако, по его словам, если директиву отменить, то это может «сподвигнуть «Газпром к максимизации закачки газа в газохранилища».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что В Германии пока не получили необходимых документов по сертификации по обеим ниткам «Северного потока — 2″.