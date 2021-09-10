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Решетников перечислил экономические выгоды от интеграции России и Белоруссии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Интеграция с Россией ускорит рост экономики Белоруссии на 1,5% в год. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает РИА «Новости».

«По большому счету, мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров», — сказал Решетников.

По его словам, это никак не отразится на налоговой нагрузке.

«Но это значит, что возможности отдельных субъектов пользоваться в разной интерпретации законодательством в том, что сведения, которые существуют в одной стране, недоступны в другой стране — существенно снизятся», — пояснил министр.

Решетников подчеркнул, что благодаря интеграции вырастут объемы поступлений в бюджет и уйдет недобросовестная конкуренция.

Говоря о макроэкономических подходах, глава Минэкономразвития отметил, что по этой части стороны намерены синхронизировать подходы в сфере статистики, прогнозирования рисков, их оценки и способов реагирования на них.

Ранее правительство России опубликовало на сайте все союзные программы по интеграции с Белоруссией.

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