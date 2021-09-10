Киев пообещал продолжить борьбу с «Северным потоком — 2»

Украина продолжит противостояние российскому газопроводу «Северный поток — 2» даже после завершения его строительства. Об этом заявил пресс-секретарь офиса президента страны Сергей Никифоров, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] всегда подчеркивал, что Украина будет противостоять этому российскому политическому проекту до его завершения, после него и даже после начала поставок газа», - сказал Никифоров.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил о соединении секции второй нитки газопровода. После этого нить газопровода опустили на морское дно. Далее будут проведены пусконаладочные работы. Ожидается, что проект введут в эксплуатацию до завершения текущего года.

Ожидается, что «Северный поток — 2» удвоит экспорт природного газа из России в Германию. Кроме того, маршрут СП-2 вместе с существующим трубопроводом «Северный поток» удвоит годовую экспортную мощность до 110 млрд кубических метров — это примерно половина от общего объема ежегодного экспорта российского газа в Европу.