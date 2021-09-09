Лукашенко и Путин высказались о единой валюте Белоруссии и России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что говорить о единой валюте России и Белоруссии рано. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Путина, глава Белоруссии также согласился с тем, что говорить о единой валюте обеих стран рано.

Он отметил, что очень важно сначала наладить единую макроэкономическую политику.

«Первые шаги сделаны в этом, я уже говорил, что Центральный банк России и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подходы к более сложному и тяжелому снаряду», — сказал глава государства.

В свою очередь Лукашенко заявил на пресс--конференции, что вопрос заключается не в том, что он или Путин тормозят процессы, связанные с единой валютой.

«Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что наши страны не готовы к этому», – сказал политик.

Ранее Путин сообщил, что Москва и Минск согласовали все 28 союзных программ, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики.

Также российский лидер заявил, что между двумя государствами планируется создание единого платежного пространства.

9 сентября в Москве прошли переговоры российского и белорусского президентов. В ходе встречи стороны обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Переговоры продолжались почти 3,5 часа.