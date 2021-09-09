Цена газа в Европе впервые превысила $700 за тысячу кубометров

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы снова обновила исторический максимум, она превысила рекордные $700 за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торгов оказалась на отметке в $679 за тысячу кубометров, в течение дня она доходила до $669,4, а в 2.53 мск составила $688,8 доллара за тысячу кубометров.

Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах. По его словам, на стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

До этого сообщалось, что с начала 2021 года случился значительный рост цен на энергоресурсы. Так, цены на нефть марки Brent выросли на 37%. Одновременно спотовые цены на газ в Европе (TTF) выросли более чем в 2,7 раза. Причинами более быстрого роста цен на газ стали низкий уровень запасов в подземных хранилищах, уменьшение импорта трубопроводного газа, перенаправление поставок СПГ на азиатские рынки и рост стоимости квот на выбросы CO2.