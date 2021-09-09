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Экономист Коган предсказал доллар по 80 рублей в случае резкого роста ключевой ставки

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Если Банк России будет вынужден поднять ключевую ставку до 9-12%, инвесторы начнут задаваться вопросом, является ли эта мера временной, или говорит о наличии критичных проблем в экономике РФ, что в свою очередь вызовет повышенную волатильность рубля. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Коридор движения может быть в диапазоне 68-80 рублей за доллар и 77-94 рубля за евро», — уверен эксперт.

Он также подчеркнул, что подобное решение может двояко сказаться на российском госдолге. В частности, высокие ставки по облигациям (ОФЗ) будут естественным образом привлекать иностранных инвесторов, но с другой стороны — могут вызвать настороженность в отношении состояния и устойчивости экономики страны. Ведь по сути более высокая доходность означает и более высокие риски.

Подробнее о том, какие последствия будут у более резкого повышения ключевой ставки Банка России — в материале «Газеты.Ru».

Но вместе с тем, такой сценарий большинство экспертов считают маловероятным. Согласно опросу, проведенному «Газетой.Ru» в конце прошлой недели, большинство аналитиков склоняются к тому, что в ближайшее время регулятор повысит ключевую ставку до 6,75-7%.

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