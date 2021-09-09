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В Сбере рассказали о цифровых инновациях и разработках в здравоохранении

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Заместитель председателя правления СберБанка Ольга Голодец выступила на IV Форуме социальных инноваций регионов в сессии «Инновации на службе здоровья нации». Диалог был посвящен изменениям системы здравоохранения, произошедшим за последний год.

В своем выступлении Ольга Голодец рассказала о современных цифровых технологиях и решениях, которые были разработаны компаниями экосистемы Сбера и сейчас применяются в медицинских учреждениях и используются жителями страны. Так, за счет внедрения телемедицины возможно сократить количество госпитализаций на 45%, а хирургических осложнений — на 50%.

Телемедицина удобна тем, что пациент может экономить свое время и поговорить с врачом из дома или любого другого удобного места, где есть интернет, при этом избежать контактов с заболевшими в больницах. В 2020 году количество консультаций с врачами телемедицины на платформе СберЗдоровье выросло в пять раз, оно продолжает расти и в 2021-м. Сегодня сервис СберЗдоровье проводит в месяц более 60 000 онлайн-консультаций и обеспечивает более 50 тысяч пациентов в 38 регионах России дистанционным мониторингом COVID-19 и хронических неинфекционных заболеваний. Дистанционный мониторинг хронических больных позволяет сократить до 30% смертность от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).

Также с прошлого года применяются технологии с применением искусственного интеллекта на площадках московских поликлиник. Сбер совместно с правительством Москвы разработал умного помощника врача «ТОП-3». Сервис позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза из 265 групп болезней — это 95% от всех возможных диагнозов россиян при первом обращении к врачу. Применение такой технологии кардинально меняет качество первичного приема и повышает уровень диагностики, качество донесения новых протоколов до врачей, ведущих амбулаторный прием.

«Благодаря цифровым технологиям врачи и медицинские работники получают доступ к новым эффективным способам диагностики, лечения и мониторинга заболеваний. Сегодня Сбер предоставляет доступные и удобные цифровые сервисы управления здоровьем: телемедицину СберЗдоровье, сервис заказа лекарств Сбер ЕАптека, а также различные медицинские решения с использованием ИИ. Разрабатывая наши сервисы, мы ориентируемся на принципы индивидуального подхода к человеку и персонализации медицины, что позволяет повысить качество и доступность медицинских услуг», — рассказала Ольга Голодец.

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