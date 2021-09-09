Доходы «Газпрома» от экспорта газа резко возросли

В январе-июле доходы «Газпрома» от экспорта газа увеличились на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигли $23,6 млрд, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

При этом, физический объем сырьевого экспорта вырос на 15% до 123,8 млрд кубометров, несмотря на то, что в середине лета холдинг снизил поставки на 10%.

В среднем экспортная стоимость поставок в июле составляла $245,1 за 1 тыс. кубометров газа (в июне — $226,5, в мае — $199,7).

Как ранее сообщала «Газета.Ru», цены на газ в Европе продолжают бить рекорды. 8 сентября за 1 тыс. кубометров предлагали $670, что является историческим максимумом. Между тем эксперты не исключают, что цены для европейских потребителей стабилизируются после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Основная причина скачка цен — небольшие запасы газа в европейских хранилищах.

«Газпром» рассчитывает, что первые поставки по «Северному потоку — 2» начнутся с 1 октября, прокачка по обеим ниткам газопровода произойдет к 1 декабря.