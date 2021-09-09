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Аналитик: евро может укрепиться до 90 рублей по итогам заседания ЕЦБ

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко прокомментировала «Газете.Ru», как может отреагировать рубль на сегодняшнее заседание Европейского центробанка.

«Дело в том, что есть довольно высокая вероятность, что на заседании ЕЦБ в четверг его глава Кристин Лагард официально анонсирует сворачивание стимулирующей программы QE. Сворачивание может начаться уже в октябре-декабре. На такое решение указывает всплеск инфляции», — говорит Холоденко.

Напомним, в рамках программы QE регулятор выкупает финансовые активы, взамен вливая дополнительные деньги в экономику.

Потребительская инфляция в еврозоне в августе усилилась до 3% годовых — выше 2% целевого ориентира ЕЦБ. Сворачивание монетарного стимулирования ЕЦБ и другими ведущими центробанками — негативный фактор для рубля.

Вполне вероятно, что европейская валюта в результате отхода от стимулов в ЕС в среднесрочной перспективе может усилиться до 90 руб., прогнозирует эксперт.

Объявление о сворачивании QE в конце года может поступить и от ФРС США. «Задача ведущих центробанков — не допустить чрезмерного укрепления национальных валют, поэтому ФРС и ЕЦБ могут действовать условно синхронно. Ослабление монетарного стимулирования в США может быть негативным для рубля, но способно сдержать укрепление евро против российской валюты», — заключает эксперт.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, 9 сентября. Участники рынка ждут новой информации относительно перспектив монетарной политики в еврозоне.

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