Аналитик: евро может укрепиться до 90 рублей по итогам заседания ЕЦБ

Ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко прокомментировала «Газете.Ru», как может отреагировать рубль на сегодняшнее заседание Европейского центробанка.

«Дело в том, что есть довольно высокая вероятность, что на заседании ЕЦБ в четверг его глава Кристин Лагард официально анонсирует сворачивание стимулирующей программы QE. Сворачивание может начаться уже в октябре-декабре. На такое решение указывает всплеск инфляции», — говорит Холоденко.

Напомним, в рамках программы QE регулятор выкупает финансовые активы, взамен вливая дополнительные деньги в экономику.

Потребительская инфляция в еврозоне в августе усилилась до 3% годовых — выше 2% целевого ориентира ЕЦБ. Сворачивание монетарного стимулирования ЕЦБ и другими ведущими центробанками — негативный фактор для рубля.

Вполне вероятно, что европейская валюта в результате отхода от стимулов в ЕС в среднесрочной перспективе может усилиться до 90 руб., прогнозирует эксперт.

Объявление о сворачивании QE в конце года может поступить и от ФРС США. «Задача ведущих центробанков — не допустить чрезмерного укрепления национальных валют, поэтому ФРС и ЕЦБ могут действовать условно синхронно. Ослабление монетарного стимулирования в США может быть негативным для рубля, но способно сдержать укрепление евро против российской валюты», — заключает эксперт.

Заседание ЕЦБ пройдет в четверг, 9 сентября. Участники рынка ждут новой информации относительно перспектив монетарной политики в еврозоне.