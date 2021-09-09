Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врачи рассказали о пользе арахиса для сосудов 14:44
Британские власти призвали людей не слушать советы Ким Кардашьян по криптовалютам 14:42
Путин заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека 14:37
Ласицкене и Магучих снова оказались на одной фотографии 14:35
В Киеве установят памятник борщу 14:34
Экс-игрока сборной Германии обвинили в нападении на бывшую девушку 14:34
Владельцам старых ПК помогут с установкой Windows 11 14:33
Чемпион Европы о матче Россия — Украина: если будут провокации, надо просто не... 14:31
На Украине назвали задержание диверсантов в Крыму проявлением мелочности 14:30
Телеведущий Попов рассказал о блокировке своего аккаунта в Twitter 14:22

Эксперт объяснил, почему Visa повышает комиссии за оплату картами в супермаркетах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxim Zmeyev/Reuters

Visa пересмотрела свою тарифную политику, потому что с момента начала пандемии в системе безналичных платежей произошли существенные изменения, пояснил «Газете.Ru» аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

«Бесконтактные платежи увеличились в прошлом году почти в два раза, до 88,5%. Рост продолжается и в этом году. Согласно данным самой Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно. Все это, видимо, позволяет компании снова изменить тарифы в погоне за большей прибыльностью своих операций», — говорит эксперт «Финам» Коренев.

При этом не надо забывать, что на российском рынке у Visa есть два больших конкурента — Mastercard и российская «МИР», и этот факт не позволит сильно расти тарифам, уточняет эксперт.

Что касается рисков переноса возросших комиссий на плечи конечного потребителя, они, безусловно, существуют, но не настолько масштабны, как может показаться, отмечает Коренев. «Многое зависит от политики каждого конкретного ритейлера и банка-эквайера. Если ретейлер и эквайер действительно ценят лояльность своих клиентов, покупателей, то и не станут свои проблемы полностью перекладывать на них», — заключает Коренев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в следующем году Visa может поднять комиссию за оплату картами в магазинах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Что известно о ЧП на российском модуле МКС
В «Роскосмосе» объяснили срабатывание сигнализации на МКС
Везут в отдел полиции. Чем закончилась история с пропажей школьниц в Лесосибирске
Двух пропавших в Сибири 13-летних девочек нашли живыми
Зиничев стал Героем России посмертно. Его похоронят в Санкт-Петербурге
Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание Героя России
Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу
Источник назвал фейком информацию о подготовке саммита Путина и Байдена
Рогозин ответил владельцу «Бурана», пригрозившему «Роскосмосу» судом
В рунете зафиксирован рост мошеннических схем с гадалками
Новости и материалы
Врачи рассказали о пользе арахиса для сосудов
Британские власти призвали людей не слушать советы Ким Кардашьян по криптовалютам
Путин заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека
Ласицкене и Магучих снова оказались на одной фотографии
В Киеве установят памятник борщу
Экс-игрока сборной Германии обвинили в нападении на бывшую девушку
Владельцам старых ПК помогут с установкой Windows 11
Чемпион Европы о матче Россия — Украина: если будут провокации, надо просто не реагировать
На Украине назвали задержание диверсантов в Крыму проявлением мелочности
Телеведущий Попов рассказал о блокировке своего аккаунта в Twitter
Химики придумали, как хранить топливо с помощью золота
Власти Москвы предупредили о высокой вероятности новой волны коронавируса
Аналитик: евро может укрепиться до 90 рублей по итогам заседания ЕЦБ
В Киселевске похоронили убитых 10-летних школьниц
В федеральный розыск объявили людей, устроивших поджог машины с ребенком под Иркутском
Александр Емельяненко назвал лучшего тяжеловеса в истории ММА
Депутаты Верховной рады устроили потасовку из-за критики Зеленского и его «секретарши Ермака»
Попова анонсировала ПЦР-тест для выявления вируса Нипах
Все новости
Есть угроза обрушения: новые подробности о взрыве в Подмосковье
Число жертв взрыва в жилом доме в Ногинске выросло до семи
«Футболистов такого уровня у меня никогда не было»
Карпин рассказал, чем его поразили игроки сборной России
«Самым сложным для меня был образ Ленина»
Интервью Евгения Стычкина — о режиссерском дебюте и съемках в психдиспансере
Жить больше 120 лет: какие гены влияют на продолжительность жизни
Найдены 2000 новых генов, определяющих долголетие
Тромбоциты наизнанку: как убивает COVID-19
Ученые выяснили новую причину гибели от COVID-19
На страже благополучия детей
Что сделала Анна Кузнецова за 5 лет на посту детского омбудсмена
Дочь авторитета и бывшая Гуфа: Кети Топурии — 35
Отмена льгот и повышение комиссии. Visa меняет правила
Visa повысит комиссию для супермаркетов в начале 2022 года
Не влезай — убьет: владельцам новых BMW запретят открывать капот
В электромобиле BMW iX ограничили автовладельцу доступ к двигателю
Виноват МАРТ: как гены влияют на течение коронавируса
Ученые рассказали, воздействие на какой ген поможет победить COVID-19
«Сами стройте улицы и называйте их в честь женщин!»
Милонов потребовал запретить феминисткам «переименовывать» улицы
«У нас серьезные вопросы к русским»
В Киеве заявили, что Украина потеряла 15,5 млн человек из-за голодомора
Какие новшества для столицы анонсировал Собянин
Москву не станут объединять с Подмосковьем, а население города будет дальше расти
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях