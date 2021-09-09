Эксперт объяснил, почему Visa повышает комиссии за оплату картами в супермаркетах

Visa пересмотрела свою тарифную политику, потому что с момента начала пандемии в системе безналичных платежей произошли существенные изменения, пояснил «Газете.Ru» аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

«Бесконтактные платежи увеличились в прошлом году почти в два раза, до 88,5%. Рост продолжается и в этом году. Согласно данным самой Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно. Все это, видимо, позволяет компании снова изменить тарифы в погоне за большей прибыльностью своих операций», — говорит эксперт «Финам» Коренев.

При этом не надо забывать, что на российском рынке у Visa есть два больших конкурента — Mastercard и российская «МИР», и этот факт не позволит сильно расти тарифам, уточняет эксперт.

Что касается рисков переноса возросших комиссий на плечи конечного потребителя, они, безусловно, существуют, но не настолько масштабны, как может показаться, отмечает Коренев. «Многое зависит от политики каждого конкретного ритейлера и банка-эквайера. Если ретейлер и эквайер действительно ценят лояльность своих клиентов, покупателей, то и не станут свои проблемы полностью перекладывать на них», — заключает Коренев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что в следующем году Visa может поднять комиссию за оплату картами в магазинах.