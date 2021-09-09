Британские власти призвали людей не слушать советы Ким Кардашьян по криптовалютам

Глава британского Управления финансового надзора Великобритании Чарльз Рэнделл предупредил людей о том, что при инвестировании в криптовалюты нельзя ориентироваться на мнение инфлюэнсеров. Об этом сообщает «Би-би-си».

Так, в частности, он заявил, что криптовалюта Ethereum Max, реклама которой была размещена в аккаунте Instagram всемирно известной звезды реалити-шоу Ким Кардашьян была создана всего месяц назад, а ее создатель неизвестен. Он отметил, что продвигаемый токен не следует путать с криптовалютой Ethereum.

«Я не могу утверждать, что конкретно эта криптовалюта — дело рук мошенников, однако инфлюэнсеры в социальных медиа зачастую получают деньги от аферистов за то, что первые помогут им продвинуть их токены, за которыми не стоит ничего, кроме чистой спекуляции. Некоторые публичные люди были замечены в рекламе валют, которые вообще не существуют», — заявил он.

Рэнделл также призвал известных людей к более ответственному отношению к выбору своих партнеров по рекламе, а начинающих криптоинвесторов — быть осторожными, так как из-за участия в подобных инициативах они могут потерять все свои деньги.

Ранее сообщалось, что в США запретили криптовалютной бирже создать собственный сервис кредитования.