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Эксперт разъяснил, как обойти антимонопольное требование ЕС к «Северному потоку — 2»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Газете.Ru», как можно на законных основаниях обойти требование Евросоюза о демонополизации поставок газа из России по «Северному потоку — 2».

Самое проблемное требование для поставщиков газа в Евросоюз, включая российский «Газпром», — это норма закона о том, что один поставщик не может загрузить более половины мощности трубы. Норма закреплена в так называемом третьем энергопакете ЕС. Брюссель считает, что благодаря такой поправке будет создана ценовая конкуренция, дающая право потребителям газа выбирать как минимум из двух поставщиков, напоминает эксперт.

Обойти это требование вполне реально, считает Юшков. «Газпром» может договориться с покупателями газа в Европе о переносе точки сдачи-приемки.

«Дело в том, что европейское антимонопольное регулирование распространяется не на весь «Северный поток — 2», а на ту его часть, которая находится на территории ЕС. Территориальные воды Евросоюза начинаются в 12 морских милях от его берега. Ничто не мешает «Газпрому» прокачивать все 55 млрд. кубометров газа (100% загрузка) до этой точки в Балтийском море. А в самой этой точке «Газпром» может передать право собственности на половину объема прокачки (27,5 млрд. куб. м) газа каким-либо европейским компаниям», — считает Юшков.

«При таком варианте требование антимонопольного законодательства будет соблюдено», — заключает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юшков.

Сейчас европейские компании получают право собственности на газ в разных точках Европы, в основном в австрийском газовом хабе в Баумгартене.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источники агентства Bloomberg сообщила, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по «Северному потоку — 2» с 1 октября.

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