Institutional Investor признал аналитиков ВТБ Капитал лучшими в России

Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по версии Institutional Investor. Команда заняла первое место в России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 среди институциональных инвесторов и аналитиков.

Команда ВТБ Капитал стала первой по региону EMEA в категориях «Аналитика российского рынка», «Металлургический и горнодобывающий сектор России» и «Акции малой и средней капитализации России». В отраслях «Нефть и газ России» и «Телекоммуникации и медиа России» аналитики инвестбанка заняли второе место.

В индивидуальных рэнкингах в соответствии с опросом Institutional Investor эксперты инвестбанка заняли семь позиций. Первые места среди аналитиков российского рынка заняли Дмитрий Глушаков («Металлургический и горнодобывающий сектор России»), Дмитрий Лукашов («Нефть и газ России») и Елена Сахнова («Акции малой и средней капитализации России»), вторые места – Владимир Скляр («Энергетика EMEA») и Иван Ким («Телекоммуникации и медиа России»), третьи места – Михаил Шлемов («Банки и финансовый сектор России») и Владимир Скляр («Акции малой и средней капитализации России»).

«Из года в год мы подтверждаем свое лидерство в России среди инвестиционных банков. Аналитическая команда ВТБ Капитал – это 35 экспертов, которые покрывают порядка 115 компаний и выпускают более трех тысяч обзоров в год. Глубокое понимание глобальных трендов, доскональное знание отдельных отраслей экономики и анализируемых компаний, стабильно высокое качество предоставляемой информации – наши главные конкурентные преимущества на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки», – сказал руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал Дмитрий Дмитриев.

В тайном голосовании Institutional Investor Emerging EMEA Research Team 2021 приняли участие около тысячи человек из 538 компаний. Участники опроса сначала оценили команды экспертов в каждой отрасли, а потом – отдельных аналитиков. Подсчет голосов проводился путем взвешивания каждого голоса на основе активов под управлением ответившей фирмы в том или ином секторе.