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Bloomberg: «Газпром» начнет поставки газа по «Северному потоку – 2» с октября

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Maxim Shemetov/Reuters

Компания «Газпром» планирует начать поставки газа по первой нитке трубопровода «Северный поток – 2» с 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

При этом сроки фактического поступления газа в газотранспортную систему Европы будут зависеть от решения регулятора Германии, отметили в агентстве.

В то же время цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила $670 за тысячу кубометров. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах, а также нежелание «Газпрома» заметно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

Ранее эксперты прогнозировали, что «Газпром» рассчитывает запустить первую нитку газопровода «Северный поток — 2», который пойдет, минуя Украину, уже в сентябре, а по второй нитке — через два-три месяца (в ноябре, как раз к отопительному сезону в ЕС).

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2», а оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.

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