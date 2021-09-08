СМИ: китайский малый и средний бизнес снижает количество доставок за рубеж

В связи со значительным увеличением срока доставки товаров за рубеж, китайский малый и средний бизнес снижает их количество, сообщает газета South China Morning Post.

«Заказов много, но я не решаюсь их принимать. Сейчас у нас на складе 80 контейнеров, ожидающих отправки. У меня заканчиваются средства, и я испытываю сильное давление, чтобы оплачивать свою деятельность, как и другие фабрики», — рассказал один из бизнесменов.

Увеличение сроков доставки товаров за рубеж связано с новыми случаями заражением коронавируса — в первую очередь, на ключевых для логистики местах. Недавно, из-за единственного случая заболевания COVID-19 у работника в китайском порту Нинбо-Чжоушан были приостановлены любая деятельность на одном из терминалов.

При этом, Нинбо-Чжоушан является третьим по объемам грузоперевозок портом в мире. Схожий случай отмечается в Шанхае, в в международном аэропорте «Пудун», где были ограничены грузовые операции.

Ранее президент России Владимир Путин назначил старт регулярным грузоперевозкам по Северному морскому пути.