В Европе цена на газ достигла максимума

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысив $670 за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах. На стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2», подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года произошел значительный рост цен на энергоресурсы. Так, цены на нефть марки Brent увеличились на 37%. Одновременно спотовые цены на газ в Европе (TTF) выросли более чем в 2,7 раза. Причинами более быстрого роста цен на газ стали низкий уровень запасов в подземных хранилищах, уменьшение импорта трубопроводного газа, перенаправление поставок СПГ на азиатские рынки и рост стоимости квот на выбросы CO2.