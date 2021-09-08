В общественном совете при Минюсте объяснили причину ошибок ПФР при начислении пенсий

Адвокат, член общественного совета при Минюсте РФ Рубен Маркарьян объяснил, почему Пенсионному фонду постоянно приходится исправлять ошибки при начислении пенсий.

Он считает, что проблема с начислением пенсий обычно не является какой-то технической ошибкой ПФР. «Чаще всего проблема с начислением пенсий – это наследие 90-х годов прошлого века. В СССР трудовая документация велась четко по регламенту. А вот после развала Союза снизилось и корректность записей в трудовой книжке», — говорит Маркарьян.

По словам эксперта, в то время у работников осталась одна задача — как-то выжить, и мало кто обращал внимание на ведение трудовых книжек, не интересовались, правильно ли все оформлено, оформлен ли человек в штат или нет. «Считалось так: главное, чтобы зарплату платили. И получился этот период – после развала СССР — провальным. Специалисты Пенсионного фонда так и говорят: у нас нет данных о вашем стаже, работодатель не сообщал, в трудовой книжке непонятно что написано и кем», — говорит Маркарьян.

Эксперт советует в проблемных случаях идти в суд, «просуживать» этот период. «Люди обычно со скепсисом относятся к походу в суд, а зря. Да, это долго, но доказать факт своей трудовой деятельности, установить наличие трудового стажа в период «социальных потрясений», тем более различные коэффициенты (северные, опасные и т.п.) возможно только в суде», — заключает эксперт.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на официальное разъяснение ПФР сообщила о том, как избежать ошибок при начислении корректного начисления пенсионных выплат.