«Газпром нефть» и НЛМК совместно будут развивать низкоуглеродную энергетику

«Газпром нефть» и международная металлургическая компания НЛМК заключили меморандум о сотрудничестве в области развития производства, транспортировки, хранения, использования водорода, а также развитии технологий утилизации углекислого газа, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

В рамках подписанного соглашения компании планируют совместно развивать проекты в сфере улавливания и хранения СО2, а также водородной энергетики. В частности, будут прорабатываться возможности применения водорода в металлургическом производстве, а также природного газа и возобновляемых источников энергии для экологичного производства водорода. Планируется исследовать и разрабатывать технологии транспортировки и хранения водорода.

«Сокращение углеродного следа — комплексная задача национального и глобального масштаба. Решить ее можно только объединив усилия компаний из различных отраслей. Обмен опытом позволяет создавать новые подходы по развитию водородной энергетики, а также улавливанию и утилизации CO2. В своей работе мы уже применяем технологии, сокращающие эмиссию углерода, и готовы делиться ими с партнерами», — сказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Напомним, в июне 2021 года «Газпром нефть» заключила аналогичные соглашения с «Северсталью» и ЕВРАЗом.