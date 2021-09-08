Губернатор Чувашии рассказал, что будет производить новая экономическая зона

Чувашия подала заявку в правительство на создание в республике особой экономической зоны «Новочебоксарск», сообщили «Газете.Ru» в администрации региона. Профиль зоны — развитие промышленно-производственной сферы.

Под зону отведут около 5,5 кв. км в городской черте Новочебоксарска на берегу Волги. Здесь планируется организовать деревообработку (производство древесноволокнистых плит), производство пищевых продуктов — муки из зерновых культур, макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий, мясной продукции. Проектная мощность, например, мясокомбната в ОЭЗ составит 350 тыс. голов по убою и 34 тыс. тонн по обвалке в год.

Финансирование инфраструктуры ОЭЗ «Новочебоксарск» будет произведено из федерального и регионального бюджетов.

«Совокупный объем инвестиций якорных резидентов в период с 2022 по 2025 годы составит более 15 млрд рублей, будет создано 1086 новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что ОЭЗ станет окном возможностей для нашего бизнеса, оживит экономическую активность республики. По нашей оценке, резиденты ОЭЗ обеспечат 3,7 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», — уточнил глава Чувашии Олег Николаев.

По данным Минэкономразвития, в России функционирует 39 ОЭЗ, в том числе 20 промышленно-производственных,10 туристско-рекреационных, 2 портовые и другие. В ОЭЗ зарегистрированы более 900 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ — 1,17 трлн рублей, вложенных инвестиций – более 560 млрд рублей. Создано около 45 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 194 млрд рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов. ОЭЗ создаются на 49 лет.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, как Минэкономразвития развивает идею коллективного инвестирования в проекты малого и среднего бизнеса. На эти цели правительство выделило субсидий на 20 млн рублей. В следующем году объем субсидий увеличат в семь раз.