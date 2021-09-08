Эксперт объяснил, в каких случаях невыгодно досрочно гасить ипотеку

Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что гасить ипотеку досрочно прежде всего не выгодно тем, кто взял кредит под низкий процент и на длительный срок.

«Даже сейчас, при достаточно низких ставках дохода по банковским депозитам и другим финансовым инструментам, есть варианты вложения средств под больший процент, чем процент по ипотечному кредиту», — добавил эксперт.

Весьма распространенной ситуацией является сдача ипотечной квартиры в аренду по ставке, которая равна или превышает ежемесячный платеж банку. В таком случае заемщик фактически имеет «бесплатную ипотеку», отметил Кулаков.

Другая ситуация, при которой заемщику невыгодно гасить ипотеку досрочно — это штрафные санкции в некоторых банках за погашение ипотечного кредита раньше определенного договором срока, заключил эксперт.

Ранее аналитики рассказали, по каким ипотечным кредитам вырастет ставка.