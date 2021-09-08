Всемирный банк отказался поддержать Сальвадор в признании биткоина платежным средством

Всемирный банк отказался поддержать центральноамериканскую Республику Сальвадор в признании биткоина платежным средством в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя международной финансовой организации.

«Мы намерены помогать Сальвадору по различным направлениям, в том числе в области валютной прозрачности и регуляционных процедур. Хотя правительство и обращалось к нам за содействием, касающимся биткойна, это не та сфера, в которой Всемирный банк может оказать поддержку, учитывая наличие проблем, касающихся окружающей среды и прозрачности», — указано в сообщении.

Идея признать биткоин официальным платежным средством в Сальвадоре была законодательно утверждена во вторник, 7 сентября. Наряду с биткоином, в Сальвадоре признали и доллар США.

Ранее в Кремле оценили вероятность признания биткоина официальной валютой в России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги.