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Из «Нафтогаз Украины» уволились сразу трое членов набсовета

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Глеб Гаранич/Reuters

Сразу трое независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» (Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден) подали в отставку. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на итоги заседания набсовета 7 сентября.

Причина конфликта — безрезультатное голосование за отстранение от должности главы «Нафтогаза» Юрия Витренко из-за несогласия остальных членов набсовета поддержать этот вопрос.

Кабинет министров Украины в июне назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой «Нафтогаза». Это случилось после того, как был уволен Андрей Коболев, возглавлявший «Нафтогаз» в течение последних лет. Коболев ранее заявлял, что узнал о своем увольнении из СМИ, сам он в отставку не подавал.

Уточняется, что после отставки трех членов набсовета он фактически лишается полномочий, а его функции переходят к правительству.

В основе кадрового конфликта, как отмечают украинские СМИ, лежит провальная работа компании. По итогам прошлого года убытки «Нафтогаза» составили $680 млн.

Конфликт, скорее всего, затянется. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс на вакантных места членов набсовета «Нафтогаза».

Обновленный набсовет планируется избрать до конца 2021 года.

Ранее «Газета.Ru» соообщала, что сами украинцы считают необходимым договориться с Москвой о будущих поставках газа. В противном случае стране придется переходить на дрова.

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