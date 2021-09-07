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В украинской газете предложили отдать «Северный поток – 2» под контроль Киева

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Авторы украинской газеты «Сегодня» предположили, что управляющая газотранспортной системой страны компания «как нельзя лучше подходит» для управления российским газопроводом «Северный поток – 2» в качестве независимого от «Газпрома» оператора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В своих рассуждениях авторы сослались на газовую директиву ЕС, под действие которой подпадает российский трубопровод», — говорится в сообщении.

Согласно директиве, трубопровод должен либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании.

В украинской газете также отметили, что при этом Украине необходимо развивать систему хабов на базе подземных газохранилищ.

Ранее сообщалось об укладке последней трубы второй нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Отмечалось, что теперь предстоит осуществить стыковку немецкой и датской секций газопровода, потом перейти к пусконаладке. В NS 2 AG подчеркнули, что намерены ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию до конца текущего года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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