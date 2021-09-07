Эксперты объяснили, почему россияне не доверяют информации о составе продуктов

Фобии россиян в отношении пищевой «химии» становятся одной из центральных тем культуры потребления. 31% опрошенных россиян не доверяет информации о продуктах (их составе, пищевой ценности, содержании тех или иных компонентов), которые производитель указывает на этикетках. Это показало совместное исследование Центра социального проектирования «Платформа» и X5 Retail Group, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Почти половина (49%), опрошенных россиян постоянно интересуются информацией о здоровом питании. 50% считают, что главное правило здорового питания – употребление натуральных продуктов: без консервантов, добавок, «химии». Натуральность входит в топ-3 правил здорового питания. Главный страх тех, кто старается покупать натуральное, – это искусственные добавки (63% покупают натуральные продукты, так как считают, что они не навредят здоровью).

Темпы роста продаж органических продуктов, по данным исследовательской компании Nielsen с мая 2020-го по апрель 2021-го, составляют 3,4%, что вдвое превышают темпы роста по аналогичным категориям FMCG (fast-moving consumer goods), то есть, среди товаров массового спроса.

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об органической продукции, напоминают эксперты. Однако россияне до сих пор не всегда понимают разницу между наиболее часто используемыми понятиями — «эко», «био», «органик», «фермерское».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Евросоюз намерен сделать условия содержания сельскохозяйственных животных более гуманными и готовы ли к этому российские животноводы.