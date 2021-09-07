В Подмосковье построят крупнейший в стране завод по переборотое пластика

Завод по переработке пластиковых отходов откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу следующего года, сообщает ТАСС.

Председатель совета директоров компании «Эколайн» — крупного мусорного оператор Москвы и Московской области — Евгений Михайлов утверждает, что предприятие станет крупнейшим в России в своем роде.

«Мы создали совместное предприятие между компаниями «Эколайн» и [переработчиком отходов] «Вторпласт», целью которого станет производство гранул и переработка пластика. У нас будет, наверное, самый крупный завод на момент запуска — 43 тысячи тонн готовой продукции в год, может быть побольше, и, наверное, к концу третьего квартала следующего года мы планируем запуск завода. Это позволит нам очень большой объем потенциального вторсырья не направить на захоронение, а вернуть в новый цикл переработки», — заявил Михайлов.

Предприятие войдет в состав экопарка «Эколайн», расположенного рядом с крупнейшим в Европе комплексом переработки отходов «Восток». Инвестиции в проект составят около 2 млрд рублей, появится до 150 новых рабочих мест. Акционеры «Эколайна» и «Вторпласта» вложат в новый проект примерно по 1 млрд руб.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в стране на законодательном уровне запретят использование ватных палочек, пластиковой посуды и других товаров, которые невозможно переработать.