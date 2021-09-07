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«ВкусВилл» выйдет на IPO в ближайшие месяцы

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Global Look Press

Ретейлер «ВкусВилл» и «СПБ Биржа» готовятся к первичному публичному размещению акций в США, сообщает Wall Sreet Journal со ссылкой на свои источники в компаниях.

Обе организации проведут IPO в этом году или в начале следующего. По данным источников издания, «ВкусВилл» планирует получить после IPO от $3 до $5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд. В компаниях не комментируют эту новость.

«Ожидается, что «ВкусВилл» в ближайшее время подаст документы для проведения IPO в США», — сообщает издание.

Кроме того, «ВкусВилл» хочет провести листинг на Московской бирже. А «СПБ Биржа» планирует IPO на Nasdaq и разместит акции на собственной площадке.

Сообщается, что «СПБ Биржа» уже предоставила соответствующие документы американской Комиссии по ценным бумагам.

По прогнозу Wall Sreet Journal, этот год станет одним из самых активных по продаже российских акций за последние семь лет. То есть, с 2014 года, когда в отношении РФ были введены экономические санкции Запада. По мнению аналитиков издания, рыночные риски сейчас минимизировались, несмотря на непростую политическую ситуацию.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о скандале, связанном со «ВкусВиллом». В начале июля в разделе «Рецепты семейного счастья» на сайте компании вышла статья о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов ЛГБТ-сообщества. После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать «ВкусВилл», при этом другие хвалили компанию за смелость.

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