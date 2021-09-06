В Киеве заявили, что «Газпром» не бронирует закачку газа в ЕС через Украину

Руководитель оператора газо-транспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что «Газпром» не бронирует дополнительные мощности для увеличения транзита газа европейским потребителям.

«Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, «Газпром» не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности в 15 млн кубометров газа в сутки», — сообщил Макагон на своей странице в Facebook.

По его словам, отказ от прокачки в сентябре приведет к уменьшению транзита с 124 млн кубометров газа в сутки до 109 млн кубов.

Он подчеркнул, что Киев предлагает «Газпрому» дополнительные мощности, но российская газовая компания «не проявила заинтересованность» в увеличении поставок газа в ЕС. Макогон считает, что, таким образом, «Газпром» «намекает», что увеличение поставок газа в ЕС возможно только по «Северному потоку — 2».

При этом отказ от бронирования мощностей по поставкам газа через Украину косвенно свидетельствует о том, что «Газпром» рассчитывает запустить первую нитку газопровода «Северный поток — 2», который пойдет, минуя Украину, уже в сентябре, считают эксперты.

«Вполне реально, что «Газпром» сможет дать газ по первой нитке газопровода уже в сентябре. По второй нитке — через два-три месяца. Скорее всего, в ноябре, как раз к отопительному сезону в ЕС», — заявлял «Газете.Ru» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о скором запуске «Северного потока — 2». В свою очередь, оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.