ФТС сообщила о резком росте импорта мяса и рыбы из стран дальнего зарубежья

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за январь – август, импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $166 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30%.

При этом в стоимостный объем импорта за август составил $22 млн и по сравнению с июлем сократился на 4%. Однако в ведомстве отметили, что в конце лета Россия значительно увеличила импорт свинины и мяса птицы, а также рыбы.

Так, импорт свинины вырос на 21%, до $0,8 млн, а импорт мяса птицы увеличился на 40% до $13,5 млн. Импорт рыбы и водных беспозвоночных возрос на 26% до $139 млн, в том числе мороженой рыбы — на 19%, до $50 млн, рыбного филе — на 19%, до $18 млн.

Кроме того, зарубежные поставки овощей сократились почти наполовину, фруктов и орехов – на 34%, молочных продуктов – на 6,7%, растительного масла – на 1,4%. При этом возросли закупки алкогольных и безалкогольных напитков — в пределах 5%.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на Euractiv.com., в Евросоюзе намерены создать условия содержания сельскохозяйственных животных (свиней, кур и индеек).