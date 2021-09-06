Экономисты объяснили, как возникают разные цены на одинаковые товары

Эксперты НИУ ВШЭ объяснили, почему на один и тот же товар продавцы могут назначать разные цены и в любом случае находить покупателей.

«Интуитивно кажется, что если и продавцы, и покупатели могут легко и быстро сравнивать цены на торговых онлайн-платформах, то постепенно вырабатывается усредненная стоимость каждого товара, и все цены будут стремиться к примерно одинаковому значению. Однако в реальности этого не происходит», — говорится в исследовании НИУ ВШЭ, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Как поясняет доцент факультета экономических наук ВШЭ Марина Сандомирская, покупатели разделяются на две группы: тех, кто согласен заплатить больше, и тех, кто не готов переплачивать. Среди продавцов товаров тоже есть те, кто готов поставить на один и тот же товар цену ниже рынка, а есть те, кто предпочитает назначать цену выше среднего.

«Неполная информация об уровне платежеспособности является базовой составляющей многих рынков. Например, огромные усилия интернет-гигантов направлены на качественное таргетирование, сбор персональных данных и деанонимизации пользователя. Это делается, чтобы заставить того, кто может заплатить больше, заплатил бы в итоге больше», — говорит Сандомирская.

При этом проблема адекватной цены на той же американской площадке eBay решается при помощи аукционе на товар, а на российских торговых онлайн площадках (Avito и «Юла») выставляется желаемая цена продажи, уточнила эксперт.

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